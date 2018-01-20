После поножовщины школьников Прикамья заставили раскрыть аккаунты в соцсетях

Пермских школьников заставили предоставить ссылки на личные аккаунты в соцсетях. В городской администрации дистанцировались от данных требований.
Об этом сообщает Business Class со ссылкой на неназванные источники. Издание отмечает, что подобные требования возникли в нескольких городских школах. Ученики и их родители восприняли это негативно. В городской администрации рассказали, что департамент образования не давал распоряжений о сборе личных данных учащихся.
Ранее сообщалось, что в России начнут блокировать интернет-сообщества, в которых призывают к насилию в школе. Поводом для принятия мер послужило нападение двух подростков на пермских школьников 15 января. Через три дня в Бурятии произошел аналогичный случай. Девятиклассник пришел в школу с топором и напал на детей.