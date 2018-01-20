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Главные новости Пермского края
09:30  20 января 2018 2

После поножовщины школьников Прикамья заставили раскрыть аккаунты в соцсетях

Социальные сети, ВКонтакте, социальная сеть
Призывы к насилию пресекут на корнюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Пермских школьников заставили предоставить ссылки на личные аккаунты в соцсетях. В городской администрации дистанцировались от данных требований.

Об этом сообщает Business Class со ссылкой на неназванные источники. Издание отмечает, что подобные требования возникли в нескольких городских школах. Ученики и их родители восприняли это негативно. В городской администрации рассказали, что департамент образования не давал распоряжений о сборе личных данных учащихся.

Ранее сообщалось, что в России начнут блокировать интернет-сообщества, в которых призывают к насилию в школе. Поводом для принятия мер послужило нападение двух подростков на пермских школьников 15 января. Через три дня в Бурятии произошел аналогичный случай. Девятиклассник пришел в школу с топором и напал на детей.

Иван Антонов
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