{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:01  23 января 2018 1

Идеологу «РосЯмы» в Екатеринбурге вынесли приговор за упавшие на ребенка ворота

Рейд по делам квартальных. Екатеринбург, беззуб алексей
Беззуб собирается обжаловать приговорФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Орджоникидзевском суде в Екатеринбурге вынесли приговор идеологу движения «РосЯма», экс-главе МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» Алексею Беззубу. Как передает корреспондент «URA.RU» из зала суда, Беззуб признан виновным в халатности, в результате которой на ребенка упали хоккейные ворота на Уралмаше. Беззуб приговорен к условному сроку — три года с испытательным двухлетним сроком.

«Бывший директор МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» Алексей Беззуб признан виновным по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — уточнила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», 28 августа 2016 года на улице Индустрии, 32, на детской площадке, на четырехлетнего мальчика упали хоккейные ворота. При этом ребенок получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы.

Беззуб приговорен к трем годам условно, кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти на срок 3 года. Также Беззуб должен выплатить штраф в размере 68 520 рублей и еще 15 тысяч — в качестве возмещения судебных расходов пострадавшей стороны.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров