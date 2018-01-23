Идеологу «РосЯмы» в Екатеринбурге вынесли приговор за упавшие на ребенка ворота

12:01 23 января 2018 1

Беззуб собирается обжаловать приговор Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Орджоникидзевском суде в Екатеринбурге вынесли приговор идеологу движения «РосЯма», экс-главе МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» Алексею Беззубу. Как передает корреспондент «URA.RU» из зала суда, Беззуб признан виновным в халатности, в результате которой на ребенка упали хоккейные ворота на Уралмаше. Беззуб приговорен к условному сроку — три года с испытательным двухлетним сроком.

«Бывший директор МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» Алексей Беззуб признан виновным по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — уточнила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», 28 августа 2016 года на улице Индустрии, 32, на детской площадке, на четырехлетнего мальчика упали хоккейные ворота. При этом ребенок получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы.

Беззуб приговорен к трем годам условно, кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти на срок 3 года. Также Беззуб должен выплатить штраф в размере 68 520 рублей и еще 15 тысяч — в качестве возмещения судебных расходов пострадавшей стороны.