17:55 24 января 2018 1

Президент озвучил предложение на встрече с сыном Владимира Высоцкого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил организовать всероссийский молодежный фестиваль авторской песни. Речь об этом зашла во время посещения президентом дома-музея Владимира Высоцкого на Таганке в Москве.

Директор музея Никита Высоцкий заговорил о создании зала, где «песня станет экспонатом». Путин, свою очередь, решил развить идею. «У нас в стране нет конкурса [для молодёжи]. Можно было бы его организовать и использовать ваши [музея] возможности… А я бы, со своей стороны, мог бы это отфинансировать с помощью гранта», — приводит РИА «Новости» слова президента.

Никита Высоцкий идею поддержал, сказав, что фестиваль станет хорошей возможностью для молодых авторов заявить о себе. По его мнению, создание конкурса песни особенно значимо в год 80-летия Владимира Высоцкого, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, в конце 2017 года, президент Путин выступил с рядом инициатив по поддержке культурных проектов и принципиальному изменению отношения государства к культуре в целом. В частности, глава государства выступил с инициативой о праздновании в 2019 году 100-летия писателя Даниила Гранина. Тогда же Путин предложил ряд идей по поддержке культурных проектов и принципиальному изменению отношения государства к культуре в целом. Высоко президент оценивает и творчество Владимира Высоцкого. Путин ставил автора в один ряд с такими величайшими поэтами России, как Пушкин, Лермонтов, Есенин — составляющими культурный код всего народа.