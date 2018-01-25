Сотрудники федерального министерства образования не нашли ничего креативней, чем поздравить студентов с праздником, изобразив на стикерах своего непосредственного начальника Ольгу Васильеву. В наборе картинок для Telegram Вальева предстает в разных образах с ее фирменными выражениями.
«С праздником всех, кто грызёт гранит науки! Наши стикеры от министра для вас!» — представлен анонс в telegram-канале Минобразования. На картинках министр Ольга Васильева призывает писать грамотно, оценивает объем знаний, радуется успешно сданным экзаменам и зачетам, пояснили в пресс-службе ведомства. Так, под фотографиями министра стоят подписи: «Мечтать не вредно», «Не надо ля-ля!», «Скажите мне это в лицо», «Зачет!» и другие.
День студентов, который традиционно отмечается 25 января в день рождения МГУ имени Ломоносова, отмечают порядка 6,5 млн молодых людей по всей России. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ о создании университета в день, который православные христиане вспоминают святую Татиану, напоминает «Национальная служба новостей».
В ноябре глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что с 1 сентября 2018 года будут проиндексированы стипендии для студентов, напоминает RT. По ее словам, объем стипендиального фонда вырастет на 3 млрд 700 млн рублей.