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28 января 2018
15:07  28 января 2018 0

«Мы опоздали на неделю». Депутат Рады уверен, что Украина могла бы удержать Крым

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Киев не смог выбрать человека, который воплотил бы идею в жизньФото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украина могла удержать Крым в 2014 году, если бы дала Симферополю любые полномочия и предложила вернуться к Конституции 1992 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Куницын. Он пояснил, что обсуждал этот вопрос с Александром Турчиновым, который на тот момент исполнял обязанности президента страны.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на интервью Куницына украинскому телеканалу «112». Депутат пояснил, что Киев опоздал с решением вопроса на неделю, так как не смог выбрать человека, который воплотит идею в жизнь. Передача расширенных полномочий региону позволила бы выиграть время и не допустить референдум.

В ответ на это заявление заместитель председателя комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым все равно бы вернулся в состав России. «Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли», — приводит его слова Regnum.

Семен Гринберг
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