Украина могла удержать Крым в 2014 году, если бы дала Симферополю любые полномочия и предложила вернуться к Конституции 1992 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Куницын. Он пояснил, что обсуждал этот вопрос с Александром Турчиновым, который на тот момент исполнял обязанности президента страны.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на интервью Куницына украинскому телеканалу «112». Депутат пояснил, что Киев опоздал с решением вопроса на неделю, так как не смог выбрать человека, который воплотит идею в жизнь. Передача расширенных полномочий региону позволила бы выиграть время и не допустить референдум.
В ответ на это заявление заместитель председателя комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым все равно бы вернулся в состав России. «Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли», — приводит его слова Regnum.