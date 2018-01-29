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Главные новости Югры
18:12  29 января 2018 0

Югорского чиновника задержали за халтурную работу на объекте, который спонсировал «ЛУКОЙЛ»

Интервью. Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области. Екатеринбург, кабинет чиновника, пустое кресло, рабочий стол
Чиновник не исправил нарушения, о которых зналФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югре завели уголовное дело на директора МКУ «Управление капитального строительства города Урай». Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия летом 2017 года подозреваемый подписал акты выполнения работ по реконструкции площади «Планета звезд». При этом, по данным силовиков, он знал о том, что при выполнении работ подрядчик использовал строительные материалы, не соответствующие требованиям контракта. Мужчина был в курсе, что они выполнены не в полном объеме и не соответствуют требованиям муниципального контракта, однако не принял мер к устранению нарушений, отметили в ведомстве.

В результате бюджету города Урай причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Сейчас в СКР устанавливают все обстоятельства преступления.

Отметим, «Планета звезд», совместный проект правительства региона и компании «ЛУКОЙЛ», предполагал создание в центре Урая качественной прогулочной и развлекательной зоны. Помимо благоустройства планировалось также создание инсталляции из планет солнечной системы. По замыслу авторов, место должно было стать одной из точек притяжения для горожан и образцом формирования современной комфортной городской среды.

Игорь Чукреев
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