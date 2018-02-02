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02 февраля 2018
10:21  02 февраля 2018 6

Шахрин рассказал, как разочаровался в российских политиках после Чубайса

Церемония вручения Народной премии Е1.RU. Екатеринбург, шахрин владимир
Лидер «Чайфов» хотел спасти Зюганова от «шариковых»Фото: Дарья Попова © URA.RU

Лидер екатеринбургском группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал о своих политических взглядах и о том, как группа работала во время выборов. По его словам, коллектив дважды принимал участие в агитбригадах в период избирательных кампаний Бориса Ельцина.

Пойти на это Шахрин решил не только из-за денег, но и из-за опасений за будущее лидера компартии и страны в целом. «Просто была ситуация, что или будет дедушка Ельцин, к которому много претензий, или будет г-н Зюганов, молодой неопытный политик, за спиной которого вплотную идут Баркашов, Анпилов, ну просто Шариковы, такая банда Шариковых. И было понятно, что, как только он выиграет, они его сожрут и встанут, и в хаос все бы превратилось. Поэтому выбор был осознанным. Нам уже тогда хотелось, чтобы появились новые люди, и сейчас хочется, но их не было — не за кого было болеть», — цитируют певца «Ведомости».

После Ельцина он надеялся на перемены в политике, которые связывал с «Союзом правых сил», но в итоге разочаровался в выборах. «Вот тебе Ирина Хакамада, вот тебе Борис Немцов, вот тебе Рыжков, за ними стоит — я с глубочайшим уважением отношусь к нему — Чубайс, он для меня как старший товарищ-консультант. Нам всем показалось — а почему бы нет? Вот они новые силы. И они нормально набрали тогда. Но как они этим распорядились? Ну никак. С тех пор мы ни в одной политической акции замечены не были», — пояснил лидер группы «Чайф».

Как писало «URA.RU», ранее гитарист «Чайфов» Владимир Бегунов обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в причинении вреда российской рок-музыке. Шнур, по мнению уральского музыканта, сузил ее границы до уровня рингтона.

Игорь Чукреев
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