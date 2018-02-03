На Минкультуры подали в суд за запрет «Смерти Сталина»

05:34 03 февраля 2018 0

В течении пяти дней суд решит, принимать ли иск к производству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правозащитник и юрист Эрнест Мезак обжаловал решение Министерства культуры об отзыве прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина». Исковое заявление подано в Сыктывкарский городской суд.

«Сегодня я и мой соистец Роман Галасун, который живет в Москве, подали административный иск к Министерству культуры в Сыктывкарский городской суд, в котором просим признать незаконным решение министерства об отзыве прокатного удостоверения фильма „Смерть Сталина“ и, соответственно, просим обязать министерство вернуть удостоверение прокатчику», — приводит «Дождь» слова Мезака, добавив, что суд должен принять решение о принятии к производству иска в течение пяти дней.

23 января, как напоминает RT, Минкульт отозвал прокатное удостоверение у кинокартины. Позже министерство объяснило такое решение тем, что фильм может оскорбить чувства людей старшего поколения и быть воспринят как насмешка над советским прошлым и государством, победившим фашизм. При этом ведомство якобы пыталось обратить внимание прокатчика на то, что не совсем уместно будет показывать такое кино накануне годовщины победы над Сталинградом. Предупреждение было проигнорировано, отмечает Nation News.