{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:15  09 февраля 2018 0

В США заявили о желании восстановить отношения с Россией

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Запад ждет помощи от России, но не намерен прекращать давлениеФото: Владимир Андреев © URA.RU

США хотели бы восстановить отношения с Россией, поскольку у двух стран есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность. Об этом 8 февраля во время брифинга заявила руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

«Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность», — приводит RT слова Науэрт, которая также добавила, что США ждут от России больше помощи в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

При этом представитель Госдепа отметила, что Запад и дальше будет оказывать давление на Россию из-за ситуации в Сирии — местная армия якобы использует химическое оружие «с дозволения РФ», пишет ТАСС.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров