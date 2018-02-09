В США заявили о желании восстановить отношения с Россией

02:15 09 февраля 2018 0

Запад ждет помощи от России, но не намерен прекращать давление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США хотели бы восстановить отношения с Россией, поскольку у двух стран есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность. Об этом 8 февраля во время брифинга заявила руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

«Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность», — приводит RT слова Науэрт, которая также добавила, что США ждут от России больше помощи в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

При этом представитель Госдепа отметила, что Запад и дальше будет оказывать давление на Россию из-за ситуации в Сирии — местная армия якобы использует химическое оружие «с дозволения РФ», пишет ТАСС.