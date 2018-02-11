Сибирячка выиграла всероссийский конкурс красоты. ФОТО

За победу в конкурсе Ксении достался автомобиль
22-летняя омичка Ксения Чернявская победила во всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная». Финал мероприятия проходил в Санкт-Петербурге, туда съехались 55 участниц со всей страны.
В качестве приза девушке достался автомобиль, пишет портал Newinform.com. «Я считаю, что с победой передо мной откроется дверь в мир новых возможностей, которые сделают мою жизнь интересней!» — прокомментировала свою Чернявская.
Второе место досталось Алине Кациевой из Владивостока, третье место — Насте Молодовой из Самары, а приз зрительских симпатий достался Дарье Пахоменко из Воронежа, сообщает VSE42.Ru. Им подарили дизайнерскую одежду.
1/3
Чернявская покорила жюри конкурса своей красотой