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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:35  11 февраля 2018 10

Сибирячка выиграла всероссийский конкурс красоты. ФОТО

За победу в конкурсе Ксении достался автомобильФото: страница Ксении Чернявской во «ВКонтакте»

22-летняя омичка Ксения Чернявская победила во всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная». Финал мероприятия проходил в Санкт-Петербурге, туда съехались 55 участниц со всей страны.

В качестве приза девушке достался автомобиль, пишет портал Newinform.com. «Я считаю, что с победой передо мной откроется дверь в мир новых возможностей, которые сделают мою жизнь интересней!» — прокомментировала свою Чернявская.

Второе место досталось Алине Кациевой из Владивостока, третье место — Насте Молодовой из Самары, а приз зрительских симпатий достался Дарье Пахоменко из Воронежа, сообщает VSE42.Ru. Им подарили дизайнерскую одежду.

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Чернявская покорила жюри конкурса своей красотой Фото: страница Ксении Чернявской во «ВКонтакте»

Виктор Дорофеев
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