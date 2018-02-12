В школе сын судьи ранил сверстника ножницами

13:16 12 февраля 2018 25

В одной из школ Кемерово ученик был ранен школьником из параллельного класса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во дворе одной из школ Центрального района Кемерово 10-летний ученик ударил ножницами ребенка из параллельного класса. По данным полиции, инцидент произошел 9 февраля.

«Предварительно установлено, что двое детей на улице нашли ножницы. В ходе игры один из них случайно задел ими другого в области шеи», — цитирует представителя ГУ МВД по Кемеровской области «Интерфакс». Известно, что ребенок получил резаную рану, но сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Мать раненого мальчика представила другую версию событий. По словам женщины, недалеко от школьного двора ее сын попытался отобрать у детей ножницы, которые они нашли на улице. «Он подошел к нему сзади и хотел забрать ножницы, чтобы тот никого не травмировал. Мальчик повернулся и резанул его по шее со словами „Ну что, получил, что хотел?“, после чего мой сын ушел оттуда и рассказал о случившемся», — рассказала мать ребенка. Она добавила, что представители школы попросили ее вежливо поговорить с матерью обидчика ее сына, так как та является судьей арбитражного суда.

Мать нападавшего не стала извиняться за действия своего сына, сказала собеседница агентства. Она также пригрозила, что если ее сына поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, то же самое будет ждать и пострадавшего ребенка.

С начала года в российских школах зафиксировано уже несколько случаев вооруженного нападения подростков. В январе в одной из пермских школ произошла кровавая поножовщина — причиной называлась обида нападавшего за отчисление его из учебного заведения, сообщало «Федеральное агентство новостей». Следующий инцидент произошел в Челябинской области, а затем и в Бурятии. Председатель СК России Алекснадр Бастрыкин позже заявил, что в школах знали о готовящихся нападениях, пишет Nation News.

Сенатор Ирина Гехт уверена, что дети решаются на преступления из-за того, что им нечем заняться вне школы. «У нас разрушена система допобразования. Детям просто некуда пойти, и все платно. Пенять на компьютерные игры и соцсети — отчасти, это имеет место быть», — цитирует ее «Национальная служба новостей».