Актер Дмитрий Лагачев, известный по роли в сериале «Тайны следствия» и озвучивший ослика Иа-Иа в мультфильмах «Винни-Пух», скончался. На момент смерти ему было 56 лет. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Что известно о жизни и карьере артиста — в материале URA.RU.
Биография
Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. В 1990 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). С 1992 по 2011 год актер служил в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева, где сыграл почти в сорока спектаклях. Среди них: «Горе от ума», «Преступление и наказание» и «Остров сокровищ».
В конце 1990-х артист пришел в кинематограф. Там он получил известность по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Как в кино» и фильме «Гарпастум». Помимо актерской деятельности, Дмитрий Лагачев занимался дубляжом и озвучиванием мультфильмов. Его голосом говорит ослик Иа-Иа в классической русской версии мультфильма «Винни-Пух».
Также Лагачев был доцентом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), автором научных работ и педагогом для молодых артистов. В 2005 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Смерть
О смерти Лагачева сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского театра юного зрителя имени Брянцева, где артист работал почти 20 лет. По данным театра, Лагачев ушел из жизни после продолжительной болезни. Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким актера, отметив его огромный вклад в развитие отечественного театра и кино.
