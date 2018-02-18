Самолет в Иране попал в пыльную бурю и врезался в гору

Столкновение произошло спустя 50 минут после взлета
Потерпевший крушение иранский самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору Дена. В зоне катастрофы до сих пор плохая видимость.
Столкновение произошло спустя 50 минут после взлета, сообщили в авиакомпании Aseman Airlines. Эту информацию подтвердили местные власти, пишут «Известия».
Пассажирский лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в Иране. На борту самолета было 66 человек, из них шестеро — члены экипажа. По последним данным, все они погибли, напоминают Nation News. Посольство России в Тегеране проверяет информацию о том, были ли на борту самолета россияне, уточняет телеканал 360.