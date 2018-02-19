В КПРФ опровергли новость о вступлении Грудинина в партию

14:41 19 февраля 2018 6

Кандидат коммунистов остался без членского билета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В КПРФ опровергают членство Павла Грудинина в партии. Как заявляют коммунисты, ряд СМИ ошибочно посчитали, что ему в честь праздника вручили членский билет, но на самом деле это была совсем другая награда.

«Официально. Грудинин не вступал в партию!!! Он является единым кандидатом от блока партийных и беспартийных. Левых и патриотов. От широкого блока. Он беспартийный. Точка!!!» — заявил в Twitter руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Ранее ряд СМИ написали, что Павел Грудинин вступил в КПРФ. В частности, RT сообщало, что это произошло во время церемонии отправки юбилейного — 70-го — гуманитарного конвоя на Донбасс из совхоза имени Ленина. Как теперь поясняют в партии, на самом деле кандидату в президенты была вручена лишь памятная медаль.