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Главные новости Челябинской области
19:22  20 февраля 2018 4

Скандальный экс-директор ярмарок сбежал от челябинских депутатов

Советский район совет депутатов. Челябинск., шумаков сергей
У депутатов есть вопросы к Сергею ШумаковуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-директор муниципального автономного учреждения (МАУ) «Культурные традиции» Сергей Шумаков не явился на заседание комиссии по социальной политике гордумы Челябинска. На заседании 19 февраля, в понедельник, должны были обсуждать итоги ревизии МАУ, проведенной Контрольно-счетной палатой города. Отсутствие Шумакова, хотя его уведомили о заседании, некоторые члены комиссии объяснили нежеланием экс-директора отвечать на неудобные вопросы.

На заседании был начальник управления культуры Дмитрий Назаров, именно его управление выступило учредителем МАУ. Он не смог объяснить отсутствие Шумакова, и депутат Сергей Овчинников предложил выступить самому Назарову. «А вы готовы отвечать за все те нарушения, что выявило КСП?», — спросил у начальника управления культуры председатель комиссии Александр Галкин. Назаров тут же заявил, что не готов, и рассмотрение вопроса отложили еще на неделю. Некоторые депутаты предположили, что Шумаков был просто занят, так как обычно комиссии проводились по вторникам, а у него на этот день были другие планы.

Сергей Шумаков в течение 2016 и первого полугодия 2017 года возглавлял МАУ «Культурные традиции», которое создавались для организации ярмарок, торгово-выставочных площадок, сдачи в аренду имущества, организации стоянок, парковок и других объектов. Несколько месяцев назад городские власти ликвидировали это МАУ. После этого проводилась проверка Контрольно-счетной палаты Челябинска, показавшая, что документы о финансово-хозяйственной деятельности уничтожены, а не переданы в архив. Поэтому невозможно определить обоснованность начисления зарплат, доходов от арендаторов рынка по улице Худякова и другие моменты. Материалы проверки направлены вице-мэру Игорю Лопаткину, председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергею Чигинцеву, прокурору города Роману Самойлову и председателю госкомитета по делам архивов области Сергею Иванову. В кулуарах говорят о перспективах возбуждения уголовного дела.

Проверка КСП вызвала недоумение у коллег Сергея Шумакова. Поэтому его пригласили на заседание, чтобы тот отчитался за уничтожение документов.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
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