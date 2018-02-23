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23 февраля 2018
22 февраля 2018
07:31  23 февраля 2018 0

Виктор Дробыш избил актрису Настасью Самбурскую. «Что, Настя, доревизорила!» ВИДЕО

Фанаты Самбурской не оценили ее чувство юмораInstagram Анастасии Самбурской

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская опубликовала в своем Instagram видео, на котором продюсер Виктор Дробыш бьет ее. Постепенно становится понятно, что все происходящее в кадре — розыгрыш. Однако фанаты Самбурской шутку не оценили.

На видеозаписи актриса бежит по коридору за Дробышем и просит у него денег. Внезапно тот разворачивается к ней, наотмашь бьет по лицу и говорит, что ей запрещено петь под фонограмму. Девушка якобы от боли падает на колени, но через несколько секунд становится понятно, что она смеется.

Многие фанаты розыгрыш не оценили. «Я аш вздрогнула», «Раньше норм была. Сейчас кривляка», «Не смешно. Голос хороший, поешь супер, ну зачем колючки выставлять», «Жесть какая то». Другие наоборот посмеялись и похвалили артистизм и чувство юмора героев ролика. «Господи, вот это актерское мастерство! Я серьезно поверила, что он ударил! Так реалистично!», «Что, Настя, доревизорила!))», «Круто сыграли», «Настя, Вы без бокса не можете!))», — пишут комментаторы.

Виктор Жуков
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