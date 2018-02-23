07:31 23 февраля 2018 0

Фанаты Самбурской не оценили ее чувство юмора Instagram Анастасии Самбурской

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская опубликовала в своем Instagram видео, на котором продюсер Виктор Дробыш бьет ее. Постепенно становится понятно, что все происходящее в кадре — розыгрыш. Однако фанаты Самбурской шутку не оценили.

На видеозаписи актриса бежит по коридору за Дробышем и просит у него денег. Внезапно тот разворачивается к ней, наотмашь бьет по лицу и говорит, что ей запрещено петь под фонограмму. Девушка якобы от боли падает на колени, но через несколько секунд становится понятно, что она смеется.

Многие фанаты розыгрыш не оценили. «Я аш вздрогнула», «Раньше норм была. Сейчас кривляка», «Не смешно. Голос хороший, поешь супер, ну зачем колючки выставлять», «Жесть какая то». Другие наоборот посмеялись и похвалили артистизм и чувство юмора героев ролика. «Господи, вот это актерское мастерство! Я серьезно поверила, что он ударил! Так реалистично!», «Что, Настя, доревизорила!))», «Круто сыграли», «Настя, Вы без бокса не можете!))», — пишут комментаторы.