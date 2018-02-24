В Олимпийской деревне задержали нетрезвого спортсмена, который угнал автомобиль

Уровень алкоголя в крови атлета составлял 0,16 промилле
Скандал в Олимпийской деревне: спортсмен и менеджер из Канады арестованы за угон автомобиля и нетрезвую езду. Об этом сообщила в соцсети журналистка CBC Сьюзен Ормистон. По ее данным, уровень алкоголя в крови атлета составлял 0,16 промилле.
По информации «Газеты.ру», канадцы угнали машину, чтобы добраться до места своего проживания в Олимпийской деревне. Их остановила корейская полиция. Впоследствии выяснилось, что нарушителями порядка стали канадский фристайлист Дэвид Данкан (обладатель восьмого места в ски-кроссе), его жена Майя и менеджер Уилли Рэйн. Сейчас они уже отпущены на свободу, передает RT.