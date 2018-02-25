Мутко срывает апелляцию в спортивном арбитраже из-за своей медлительности

09:36 25 февраля 2018 0

Суд может закрыть дело Мутко, если тот не предоставит необходимые документы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер РФ Виталий Мутко до сих пор не предоставил документы по апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) на свое пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Как заявила глава комиссии Международного олимпийского комитета по работе со спортсменами из России Николь Хоеверц, у политика есть время до 15 марта.

Хоеверц подчеркнула, если Мутко не представит документы в установленный срок, то судебное дело будет закрыто, пишет Nation News.

МОК пожизненно запретил Мутко участвовать в Играх в любом качестве после того, как Россию обвинили в создании государственной системы по подмене проб спортсменов. В конце декабря чиновник подал в CAS апелляционный иск на решение комитета.