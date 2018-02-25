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25 февраля 2018
24 февраля 2018
09:36  25 февраля 2018 0

Мутко срывает апелляцию в спортивном арбитраже из-за своей медлительности

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Суд может закрыть дело Мутко, если тот не предоставит необходимые документыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко до сих пор не предоставил документы по апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) на свое пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Как заявила глава комиссии Международного олимпийского комитета по работе со спортсменами из России Николь Хоеверц, у политика есть время до 15 марта.

Хоеверц подчеркнула, если Мутко не представит документы в установленный срок, то судебное дело будет закрыто, пишет Nation News.

МОК пожизненно запретил Мутко участвовать в Играх в любом качестве после того, как Россию обвинили в создании государственной системы по подмене проб спортсменов. В конце декабря чиновник подал в CAS апелляционный иск на решение комитета.

Виктор Дорофеев
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