В городе работают спецслужбы
В Ворошиловском районе Донецка произошел взрыв. Пострадал один человек, также повреждены несколько автомобилей.
«В результате происшествия пострадал мужчина — водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали», — цитирует RT главу Ворошиловского района города Владислава Латынцева. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, устанавливают обстоятельства происшествия.
Видео: РЕН ТВ
Как писало «URA.RU», ранее неизвестные атаковали здание минобороны ДНР в Донецке из гранатомета. Оружие было брошено на месте. Снаряд попал в окно главы ведомства Владимира Кононова.