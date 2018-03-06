Жителей ХМАО освободили от дополнительного голосования в день выборов

В ХМАО за неделю до выборов президента меняют планы — 18 марта в городах и районах Югры должны были провести еще одно голосование, которое теперь почти везде пройдет позднее. Об этом «URA.RU» сообщили источники в нескольких муниципалитетах региона.
Речь идет об опросах по благоустройству. Официально — это рейтинговое голосование за проекты для создания комфортной городской среды, которое позволит привлечь федеральные деньги. Такие опросы запланированы в 16 городах и районах Югры. Неофициально — это один из легальных способов поднять явку во время президентских выборов, поскольку сами опросы планировалось провести 18 марта на избирательных участках.
В числе прочих ранее заявлялись такие площадки, как Ханты-Мансийск, Советский, поселок Федоровский. По данным источников агентства, указание перенести даты опросов местные власти получили из правительства ХМАО. По версии инсайдеров, таким способом правительство пытается избежать возможных претензий со стороны ЦИК РФ. «Помимо опросов в ХМАО есть еще и викторина „Югре — 900“, анкеты которой также будут собираться на участках. При этом есть четкая установка ЦИК не использовать дополнительные механизмы для повышения явки. В первую очередь говорится про различные лотереи, но есть уже и прецеденты по этим опросам», — поделился источник, знакомый с ситуацией.
Как ранее сообщало «URA.RU», власти Свердловской области получили предостережение от главы центризбиркома Эллы Памфиловой, которая выразила «обеспокоенность по вопросу проведения иных мероприятий в день голосования на выборах президента РФ и их „смешения“ с указанными выборами» — речь шла именно о проведении опросов по благоустройству. По данным источников «URA.RU», правительство Югры пока что такого письма не получало.
В окружном департаменте общественных и внешних связей заявили, что дату самостоятельно выбирают непосредственно власти городов, без установок из окружного правительства. «Дату для опроса жителей муниципалитеты определяют самостоятельно, по федеральному план-графику. С учетом всех дальнейших процедур рекомендованные даты — с 12 по 23 марта. В нашем регионе только в трех населенных пунктах рейтинговое голосование пройдет 18 марта: в Лянторе, Пойковском и Когалыме», — заявили в региональном депсвязей, отметив, что, к примеру, в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Мегионе и Пыть-Яхе опросы по благоустройству состоятся после президентских выборов, с 20 по 23 марта.