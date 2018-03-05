Рядовой член избиркома портит свердловской власти День выборов

23:28 05 марта 2018 0

Памфилова лишний раз напомнила о том, что законность на выборах президента РФ превыше всего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские власти в замешательстве. Письмо за подписью главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в адрес губернатора Евгения Куйвашева (копия имеется в распоряжении «URA.RU») грозит сорвать рейтинговое голосование за благоустройство территорий в Екатеринбурге. А с ним — и все планы по повышению явки на выборах президента России, которые состоятся 18 марта.

«Приветствуя деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленных на обеспечение благоустройства и формированию комфортной среды для проживания граждан РФ, ЦИК РФ выражает обеспокоенность по вопросу проведения иных мероприятий в день голосования на выборах президента РФ и их „смешения“ с указанными выборами», — говорится в письме за ЦИК РФ.

Куйвашев выделил 32 млн рублей из резервного фонда — теперь рейтинговое голосование просто обязано состояться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Голосование за общественные пространства, которые, по мнению жителей России, необходимо благоустроить в 2018 году, стало частью большой госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Идеологом этого выступил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, предложивший таким образом поднять явку на выборах президента России. В итоге, с днем главных выборов в стране рейтинговое голосование за территории совпадет в 28 регионах (включая Свердловскую область и ЯНАО) — к ним совсем скоро присоединятся новые 17 (в числе прочих ХМАО и Челябинская область сейчас защищают проект). Еще 21 регион (включая Тюменскую и Курганскую области) должен был самостоятельно определиться с датой и формой голосования, а 18 регионам (включая Пермский край) было рекомендовано перенести дату рейтингового голосования.

Письмо Центризбиркома в адрес губернатора Куйвашева — реакция на сообщение члена одной из участковых избирательных комиссий Дмитрия Калинина, который обеспокоился «проведением какой-то акции по неким опросам благоустройства в день выборов в помещениях, расположенных там же, где и участки для голосования на выборах президента».

«Подобную вещь в Москве ЦИК осудила. А по закону, ничего подобного не может находиться на участках для голосования», — написал он в срочном письме на имя Памфиловой.

Информацию о помещениях Калинин не придумал — именно так они обозначены в официальных релизах мэрии на сайте екатеринбург.рф: «Само рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих первоочередной реализации, состоится в воскресенье, 18 марта 2018 года, в день выборов президента России. Всего в Екатеринбурге будут открыто 315 помещений, расположенных там же, где и участки для голосования на выборах президента».

Тушин придумал, как выкрутится из ситуации с организацией площадок для рейтингового голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU

В разговоре с «URA.RU» возмутившийся член УИК пояснил, что «считает помещениями для голосования сами здания, имеющие таблички с номерами избирательных участков». В качестве одного из аргументов он приводит тот факт, что формирующим экзит-поллы в день выборов указывают держаться 50-метровой дистанции именно от зданий, а не от комнат, где организовано голосование.

Калинин считает, что его поддержал и свердловский облизбирком, направивший в адрес замглавы администрации Екатеринбурга Сергею Тушину официальное предупреждение: «В направленном письме комиссия указала на недопустимость проведения голосования по отбору общественных территорий в помещениях для голосования, помещениях участковых избирательных комиссий, организующих голосование на выборах президента РФ, а также на исключение возможности вмешательства в их деятельность или создания препятствий избирателям в реализации ими активного избирательного права на выборах президента РФ».

В главном муниципалитете Свердловской области, однако, так не и считают. Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин объяснил корреспонденту «URA.RU», что участки для рейтингового голосования могут быть организованы в тех же зданиях, что и помещения для голосования, но в разных помещениях. Более того, городская власть планирует выстроить все так, чтобы рейтинговое голосование никак не отвлекало приходящих на участки от процесса выборов.

Подготовку рейтингового голосования по поручению МинстройЖКХ РФ горадминистрация изначально вела «спустя рукава» и к середине февраля успела охватить лишь 9256 граждан (0,85% от общего числа избирателей в городе). При том, что треть из них проголосовала через интернет.

Между тем, губернатор Евгений Куйвашев на днях согласовал выделение 32 млн рублей из регионального Резервного фонда на проведение рейтингового голосования в 47 муниципалитетах (официальное условие участия: население свыше 20 тысяч человек) Свердловской области. В этой связи в департаменте информационной политики региона позицию мэрии Екатеринбурга поддержали.

«Перед всеми уровнями власти поставлена задача по соблюдению максимальной законности и исключению смешения президентской кампании с любыми иными мероприятиями, предполагающими волеизъявление. Органами местного самоуправления выпущены нормативные акты, в которых чётко прописаны границы избирательных участков, их конкретное расположение. Естественно, это не целиком здания, а отдельные помещения внутри них. И задача организаторов каких-либо активностей, в том числе, всяческих опросов, максимально дистанцироваться от УИКов. К примеру, в противоположенные крылья зданий или этажи», — пояснил директор департамента Александр Иванов.

Несмотря на разноплановые трактовки предостережения от Эллы Памфиловой, дополнительных разъяснений ЦИК РФ в адрес свердловского губернатора, как заверяют инсайдеры, до сих пор не поступало. Сам вопрос рейтингового голосования, как известно, находится на контроле федерального правительства.