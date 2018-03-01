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01 марта 2018
28 февраля 2018
14:58  01 марта 2018 7

Общественников Югры возмутила попытка связать уникальную викторину и выборы. Известные люди раскритиковали СМИ

Публичные слушания по изменения в ипотечную программу. Сургут , черняк яков
Яков Черняк и другие общественники обрушились с критикой на СМИ, увязавшие викторину и выборы президентаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Организаторы викторины «Югре — 900» опубликовали письмо с критикой в адрес нескольких СМИ, пытавшихся связать розыгрыш призов и предстоящие выборы президента. Заявление появилось на портале правительства ХМАО «Открытый регион».

Поводом для достаточно резкого обращения общественников стали публикации в некоторых СМИ, где викторину назвали способом повысить явку на выборах президента. «Забавно, конечно, это слышать. Ощущение, что „доброжелатели“ только вчера приехали в регион. Потому и не слышали, что викторина — часть большого проекта „Многовековая Югра“, презентованного еще в 2016-м году, задолго до объявления даты выборов. Конечно, знать бы тогда, что к историческим вопросам появятся вопросы политические — можно было бы „перенести“ дату», — иронизируют авторы заявления.

Общественники также отмечают, что начавшийся вокруг викторины ажиотаж во многом объясняется именно выборами. «И возникает ощущение: все, 18 марта жизнь заканчивается. А как иначе, если все только ради этого дня, о нем и для него?! Что и говорить, выборы президента — событие для страны важнейшее. И происходит раз в 6 лет», — отмечают авторы письма. Они добавляют, что утром 19 марта все снова пойдут на работу, вернутся к привычным делам и домашним заботам, «будут жить дальше». По словам общественников, продолжатся торжественные мероприятия, посвященные 900-летию Югры и конкурсы будут проходить в течение всего года.

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Под этим заявлением подписались известные в регионе общественники, выступившие инициаторами проведения викторины: член Общественной палаты ХМАО Яков Черняк, кандидат исторических наук Михаил Ершов, профессор «Института развития образования» Александр Киселев, а также многие другие ученые и работники сферы культуры региона.

Как ранее сообщало «URA.RU», 24 февраля в ХМАО стартовала историко-краеведческая викторина, главными призами которой будут квартиры и машины. Анкеты от участников соберут 18 марта — именно это послужило основанием предполагать, что викторина связана с выборами, однако места, где будут работать волонтеры, пока еще определяются, и неизвестно, будут ли это избирательные участки. Итоги викторины подведут 24-го марта — в день открытия Мегионского месторождения нефти, которое подтвердило колоссальные запасы углеводородов в ХМАО и положило начало промышленной нефтедобыче в округе.

Антон Степыгин
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