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13 марта 2018
08:41  13 марта 2018 5

«Клянусь, убил бы!» Украинский десантник опубликовал кадры конфликта с ведущим «Первого канала». ВИДЕО

Шейнин не стал развязывать драку с обидчикомФото: скрин видео YouTube
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинский десантник-блогер Валерий Ананьев опубликовал кадры со встречи с ведущим «Первого канала» Артемом Шейниным в Италии. Во время конфликта блогер плюнул в лицо журналисту.

На видео слышно, как Ананьев угрожает Шейнину задушить его, если бы они встретились не в людном месте. Ведущий хотел уйти от спора, однако блогер догнал его и спровоцировал на словесную перепалку. Он обвинил Шейнина в пропаганде и в том, что по его вине умирают люди. «Это в твоей стране по вашей вине умирают люди, среди которых умерли и мои друзья. А ты мне в рожу улыбаешься», — ответил телеведущий. Тогда блогер плюнул в лицо Шейнину со словами: «Клянусь, убил бы! Отрезал бы голову!»

Видео: Андрей Петров, YouTube

Как ранее сообщало «URA.RU», Ананьев признался, что «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с телеведушим в безлюдном месте. Шейнин рассказал, что блогер специально провоцировал его на ответные «насильственные действия», писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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