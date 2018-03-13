Украинский десантник-блогер Валерий Ананьев опубликовал кадры со встречи с ведущим «Первого канала» Артемом Шейниным в Италии. Во время конфликта блогер плюнул в лицо журналисту.
На видео слышно, как Ананьев угрожает Шейнину задушить его, если бы они встретились не в людном месте. Ведущий хотел уйти от спора, однако блогер догнал его и спровоцировал на словесную перепалку. Он обвинил Шейнина в пропаганде и в том, что по его вине умирают люди. «Это в твоей стране по вашей вине умирают люди, среди которых умерли и мои друзья. А ты мне в рожу улыбаешься», — ответил телеведущий. Тогда блогер плюнул в лицо Шейнину со словами: «Клянусь, убил бы! Отрезал бы голову!»
Видео: Андрей Петров, YouTube
Как ранее сообщало «URA.RU», Ананьев признался, что «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с телеведушим в безлюдном месте. Шейнин рассказал, что блогер специально провоцировал его на ответные «насильственные действия», писала «Национальная служба новостей».