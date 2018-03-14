В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты вернули зрение

В тюменской Областной клинической больнице №1 провели операцию 90-летней местной жительнице — ветерану Великой Отечественной войны. После сложной процедуры к пациентке вернулось зрение, рассказали «URA.RU» в пресс-службе медучреждения.
Женщина ослепла на оба глаза более десяти лет назад из-за запущенной катаракты и уже не надеялась вновь увидеть лица родных. Чтобы вернуть ветерану зрение, потребовались огромный хирургический опыт и современное оборудование. Операцию через один прокол размером 2,2 мм (для сравнения, раньше разрезы делали до 12 мм) провел заведующий офтальмологическим отделением больницы Григорий Симоненко.
Ранее «URA.RU» сообщало, что хирурги-офтальмологи вернули зрение полностью ослепшей челябинке. Врачи вживили ей «электронный глаз» с чипом, сигнал от которого поступает в мозг.