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14 марта 2018
13 марта 2018
12 марта 2018
10:39  14 марта 2018 1

В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты вернули зрение

Клипарт. Октябрь. Часть III, газета, старость, очки, зрение, слепота, архив, окулист
Женщина уже не надеялась снова начать видетьФото: Илья Московец © URA.RU

В тюменской Областной клинической больнице №1 провели операцию 90-летней местной жительнице — ветерану Великой Отечественной войны. После сложной процедуры к пациентке вернулось зрение, рассказали «URA.RU» в пресс-службе медучреждения.

Женщина ослепла на оба глаза более десяти лет назад из-за запущенной катаракты и уже не надеялась вновь увидеть лица родных. Чтобы вернуть ветерану зрение, потребовались огромный хирургический опыт и современное оборудование. Операцию через один прокол размером 2,2 мм (для сравнения, раньше разрезы делали до 12 мм) провел заведующий офтальмологическим отделением больницы Григорий Симоненко.

Ранее «URA.RU» сообщало, что хирурги-офтальмологи вернули зрение полностью ослепшей челябинке. Врачи вживили ей «электронный глаз» с чипом, сигнал от которого поступает в мозг.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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