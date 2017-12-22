Жительнице Челябинска Антонине Захарченко вживили бионический глаз. 50-летняя женщина, которая ослепла 13 лет назад, считает, что хирурги из научного центра офтальмологии Пирогова совершили чудо.
Слух и частично зрение Антонина потеряла еще в детстве, а в 2004 году вовсе оказалась слепой. В декабре 2017 года хирурги провели ей операцию в два этапа: сначала ей вшили устройство с 60 датчиками, а затем научили пользоваться специальными очками, которые передают картинку в чип в глазу. Оттуда сигнал поступает в мозг, пишет телеканал 360.
Женщина признается, что пока не очень отчетливо видит людей, но уверяет, что врачи сотворили настоящее чудо, вернув ей зрение. Хирурги уверены, что трансплантант приживется нормально. «Все хорошо идет, и мы уверены, что получим положительный результат, а женщина получит зрение», — цитирует RT руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы.
Антонина Захарченко стала второй пациенткой в России, которой вернули зрение благодаря современным разработкам. Как писало «URA.RU», летом 2017 года бионический глаз получил 59-летний слепоглухой житель Челябинска. Он полностью потерял зрение из-за прогрессирующих болезней сетчатки глаза. «Электронный глаз» помог уральцу снова увидеть окружающий мир.