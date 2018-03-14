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Главные новости Югры
11:45  14 марта 2018 1

Югорчанку, которая выкинула новорожденного в мусорный бак, подозревают в убийстве

Международная выставка
Ребенок родился живым и жизнеспособнымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Югорские следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов) против жительницы Сургута, которая выкинула в мусорный бак тело своего новорожденного ребенка. Об этом 14 марта «URA.RU» сообщил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алина Никифорова.

«В ходе расследования уголовного дела будет проведен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская, генетическая и психолого-психиатрическая, а также комплекс других следственных действий, которые позволят установить все обстоятельства преступления», — отметила она.

Напомним, тело младенца было найдено дворниками в одном из мусорных баков в Сургуте, в районе улицы Профсоюзов, 32.В ходе проверки было установлено, что ребенок родился примерно на восьмом месяце, живым и жизнеспособным.

Игорь Волосин
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