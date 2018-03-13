Югорчанка, которая выкинула тело новорожденного в мусорный бак, не знала о своей беременности

Югорские следователи нашли мать младенца, чье тело было обнаружено в одном из мусорных баков Сургута. Об этом 13 марта «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО.
По словам собеседника, женщина имеет постоянную работу и не является алкозависимой, она заявила, что до последнего момента не знала о своей беременности.
Получить официальный комментарий югорского СУ СКР на момент публикации материала не удалось. Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алина Никифорова не ответила на звонки журналистов.
Напомним, тело погибшей новорожденной девочки обнаружили дворники в мусорном баке на улице Профсоюзов, 32. Тело младенца было направлено на судмедэкспертизу.