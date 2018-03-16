Тюменская автомобилистка за неделю набрала штрафов на 80 тысяч рублей

Судебные приставы Тюмени взыскали с автомобилистки 81 тысячу рублей за 32 штрафа, выписанных ей за одну неделю. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
«Добровольно задолженность не была оплачена. Судебные приставы-исполнители предупредили женщину о применении в отношении нее мер принудительного исполнения», — рассказали в ведомстве. Однако местная жительница не пожелала гасить задолженность даже после предупреждения. Тогда приставы временно ограничили ее право выезда за пределы РФ, право на управление транспортными средствами, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении ее авто.
Женщину не прельстила перспектива стать пешеходом, и она полностью погасила имеющуюся задолженность, предоставив подтверждающие документы. Все исполнительные производства в отношении нее закрыли.
Ранее «URA.RU» сообщало, что известный актер Алексей Панин отказался оплачивать многочисленные штрафы за нарушение ПДД, объяснив это отсутствием денег. Судебные приставы приступили к описи его имущества из-за долга более чем 459 тысяч рублей. По информации «Национальной службы новостей», автомобиль Панина, который уже арестовали, могут выставить на торги.