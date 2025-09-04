На руднике в Якутии произошло обрушение, людей эвакуируют

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Якутии на руднике произошло обрушение горной породы (фото из архива)
В Якутии на руднике произошло обрушение горной породы (фото из архива) Фото:

В Оймяконском районе Якутии на одном из рудников зафиксировано обрушение горной породы. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Саха. Во время инцидента под землей было 55 сотрудников, их эвакуируют.

«На территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал», — написали в telegram-канале ведомства. В момент происшествия под землей находились 55 работников. Сейчас ведется их эвакуация на поверхность.

К ликвидации последствий инцидента привлечены подразделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники рудника. Деятельность предприятия приостановлена до проведения обследования и установления обстоятельств произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Оймяконском районе Якутии на одном из рудников зафиксировано обрушение горной породы. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Саха. Во время инцидента под землей было 55 сотрудников, их эвакуируют. «На территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал», — написали в telegram-канале ведомства. В момент происшествия под землей находились 55 работников. Сейчас ведется их эвакуация на поверхность. К ликвидации последствий инцидента привлечены подразделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники рудника. Деятельность предприятия приостановлена до проведения обследования и установления обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...