На руднике в Якутии произошло обрушение, людей эвакуируют

В Оймяконском районе Якутии на одном из рудников зафиксировано обрушение горной породы. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Саха. Во время инцидента под землей было 55 сотрудников, их эвакуируют.
К ликвидации последствий инцидента привлечены подразделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники рудника. Деятельность предприятия приостановлена до проведения обследования и установления обстоятельств произошедшего.
