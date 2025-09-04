На территории Новороссии с начала конфликта на Украине погибли 400 несовершеннолетних. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на ВЭФ-2025.
«С начала конфликта на Украине в Новороссии погибли 400 детей», — указано в сообщении РИА Новости. Они приводят слова губернатора.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что после завершения конфликта Россия и Украина смогут восстановить добрососедские отношения, несмотря на разногласия по поводу принадлежности территорий Донбасса и Новороссии. Он подчеркивал, что эти регионы исторически связаны с Россией, а мирное соглашение, по его мнению, откроет возможности для сотрудничества между странами.
