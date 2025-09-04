Стало известно, где в России у людей больше всего психических заболеваний

Наибольшее количество людей с психическими заболеваниями находится в Ненецком автономном округе. Это следует из данных Минздрава России.
«В Ненецком автономном округе наибольшее количество людей, которые заболели психическим расстройством или обрели расстройство поведения впервые в жизни», — согласно данным. Они приведены в материале РИА Новости. Отмечается, что число граждан составило 703,4 на 100 тысяч населения за 2024 год.
Следующим регионом названа Архангельская область. В ней на 100 тысяч человек 697,4 человека получили психическое заболевание. Далее идет Республика Карелия — 556,3 человека.
Тем временем наименьшее число людей с психическими заболеваниями находится в Чеченской республике. Там заболеваемость на 100 тысяч составила 42,8 человека.
В число психических расстройств может входить и послеродовая депрессия. Отмечается, что сам период беременности является как физическим, так и психологическим испытанием для женщины. В послеродовом периоде могут диагностироваться депрессивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство и другие различные виды тревожных расстройств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.