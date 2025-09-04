Стало известно, где в России у людей больше всего психических заболеваний

Минздрав: в Ненецком округе наибольшее число людей с психическими заболеваниями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наибольшее количество людей с психическими заболеваниями находятся в Ненецком автономном округе, следует из данных Минздрава России
Наибольшее количество людей с психическими заболеваниями находятся в Ненецком автономном округе, следует из данных Минздрава России Фото:

Наибольшее количество людей с психическими заболеваниями находится в Ненецком автономном округе. Это следует из данных Минздрава России.

«В Ненецком автономном округе наибольшее количество людей, которые заболели психическим расстройством или обрели расстройство поведения впервые в жизни», — согласно данным. Они приведены в материале РИА Новости. Отмечается, что число граждан составило 703,4 на 100 тысяч населения за 2024 год.

Следующим регионом названа Архангельская область. В ней на 100 тысяч человек 697,4 человека получили психическое заболевание. Далее идет Республика Карелия — 556,3 человека.

Тем временем наименьшее число людей с психическими заболеваниями находится в Чеченской республике. Там заболеваемость на 100 тысяч составила 42,8 человека.

В число психических расстройств может входить и послеродовая депрессия. Отмечается, что сам период беременности является как физическим, так и психологическим испытанием для женщины. В послеродовом периоде могут диагностироваться депрессивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство и другие различные виды тревожных расстройств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наибольшее количество людей с психическими заболеваниями находится в Ненецком автономном округе. Это следует из данных Минздрава России. «В Ненецком автономном округе наибольшее количество людей, которые заболели психическим расстройством или обрели расстройство поведения впервые в жизни», — согласно данным. Они приведены в материале РИА Новости. Отмечается, что число граждан составило 703,4 на 100 тысяч населения за 2024 год. Следующим регионом названа Архангельская область. В ней на 100 тысяч человек 697,4 человека получили психическое заболевание. Далее идет Республика Карелия — 556,3 человека. Тем временем наименьшее число людей с психическими заболеваниями находится в Чеченской республике. Там заболеваемость на 100 тысяч составила 42,8 человека. В число психических расстройств может входить и послеродовая депрессия. Отмечается, что сам период беременности является как физическим, так и психологическим испытанием для женщины. В послеродовом периоде могут диагностироваться депрессивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство и другие различные виды тревожных расстройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...