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Главные новости Курганской области
10:50  19 марта 2018 0

В Сети появился «новый гимн России» про Путина. «Дядя Вова, как же с Вами клево». ВИДЕО

Путин. Архив, путин владимир
Автор песни очень хочет, чтобы ее услышал ПутинФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущая торжеств и певица из Кургана Елена Волкова написала юмористическую песню про президента Владимира Путина. Видеоролик она разместила на своем канале в youtube.

Песню автор называет «новым гимном России», а к президенту обращается по-свойски — «дядя Вова». «Дядя Вова, как же с вами клево, и никакой кризис нашей стране не страшен. Пока, дядя Вова, Вы есть у нас, будут в стране и нефть и газ, и даже космос скоро станет нашим», — поется в припеве.

«Эту шуточную песню я искренне написала, чтобы каждый, кто посмотрит, хотя бы улыбнулся и зарядился позитивом», — подписала Елена ролик, предложив собрать «триллион лайков, чтобы песню услышал Дядя Вова». Ролик пока собрал меньше 500 просмотров на канале, автору и исполнителю в комментариях предлагают написать про «Дядю Вову Жириновского», и спрашивают, планирует ли Елена сама в президенты.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Волкова сообщила, что идея по созданию этой песни пришла довольно давно и сразу была реализована. «Очень хотелось поддержать нашего президента! Ему сейчас очень непросто, поэтому мне захотелось, чтобы он услышал такую шуточную вещь, улыбнулся и понял, что есть те, кто его любят, в него верят и его поддерживают», — отметила Елена.

Анна Бояркина
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