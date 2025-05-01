Что сделать курганским дачникам на майские праздники на участке

С наступлением майских праздников многие курганские дачники начинают активную подготовку своих участков к новому садовому сезону. URA.RU подготовило советы от опытного дачника Татьяны Ивановны из Кургана о том, чем заняться на участке в праздничные дни мая.
Подготовка почвы для посадки
Если вы планировали посадки салата, зелени (например, петрушки), то сейчас самое время заняться подготовкой почвы. Эти культуры устойчивы к холоду, и их семена можно сеять, когда температура почвы достигает 5–7 °C. «Сейчас можно подготовить почву для посадки. Салата, петрушки, лука, гороха, морковки, сельдерея, базилика и другой зелени. Эти культуры они у нас хорошо выдерживают холода», — объяснила собеседница URA.RU. Кроме того, она отметила, что некоторые плодовые растения и корнеплоды уже можно сажать. «Если редиску еще не посадили, то сейчас самое время», — отметила Татьяна Ивановна.
Обработка деревьев
«Основная работа на участке в начале мая — обработка деревьев. Обработать от вредителей нужно именно те деревья, которые еще не зацвели, чтобы отрава не осталась на плодах», — поделилась дачница, уточнив, что особенно это актуально для яблонь.
В период появления первых зеленых кончиков листьев, известного как фаза «зеленого конуса», рекомендуется проводить обработку сада препаратами-фунгицидами. В это время растения особенно уязвимы к таким заболеваниям, как парша, пятнистости, ржавчина, цитоспороз и монилиоз. Применение средств в данной фазе позволяет эффективно уничтожить зимующих вредителей, включая клещей и тлю, а также предупредить развитие опасных болезней.
Уход за клубникой
Клубника — любимица если не всех садоводов, то многих. Не забудьте уделить ей внимание. Важно провести необходимые процедуры по уходу, чтобы растения хорошо развивались. «Ее надо почистить от старых листьев. По возможности „подкормить“ комплексным минеральным удобрением. А на следующий день, после чистки, обработать от вредителей», — рекомендует Татьяна Ивановна. Обработать можно баковой смесью, которая сочетает в себе сразу несколько полезных свойств. Для обработки ягодных культур — «Битоксибациллин» и «Тиовит Джет». Еще можно использовать средство от вредителей и «Хорус» — это средство от болезней. «Одновременно можно применять раствор „Фитоспорина-М“ — это тоже хорошее средство от гнилей и болезней, профилактика. Лучше обработку делать одновременно — викторию и малину», — уточнила садовод.
Рассада
Если на даче есть утепленные теплицы, то можно высадить помидоры и перцы. «Обычная акриловая теплица не подойдет. В утепленном варианте эти культуры развиваются быстрее, а на случай заморозков их нужно еще закрыть», — в заключение рекомендовала Татьяна Ивановна.
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