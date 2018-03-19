Пьяный мужчина в поисках дочери размахивал топором в московской школе

Гражданин грозился всех порубить
В Москве задержан пьяный мужчина, размахивавший топором в одной из школ. Он пришел в учебное заведение и спрашивал, где его дочь.
Когда ему сказали, что девочка уже ушла из школы, мужчина стал грозить разрубить всех, сообщает РЕН-ТВ. Информацию об инциденте уже подтвердили в московской полиции. Дебошир задержан, силовики выясняют обстоятельства произошедшего.
Как писало «URA.RU», ранее Росгвардия ужесточила требования к охране школ после нападений в Перми и Бурятии. Она предложила ввести новые требования к охранным предприятиям, заключающим контракты с учебными заведениями.