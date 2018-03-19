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20 марта 2018
19 марта 2018
22:40  19 марта 2018 1

Пьяный мужчина в поисках дочери размахивал топором в московской школе

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Гражданин грозился всех порубитьФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве задержан пьяный мужчина, размахивавший топором в одной из школ. Он пришел в учебное заведение и спрашивал, где его дочь.

Когда ему сказали, что девочка уже ушла из школы, мужчина стал грозить разрубить всех, сообщает РЕН-ТВ. Информацию об инциденте уже подтвердили в московской полиции. Дебошир задержан, силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

Как писало «URA.RU», ранее Росгвардия ужесточила требования к охране школ после нападений в Перми и Бурятии. Она предложила ввести новые требования к охранным предприятиям, заключающим контракты с учебными заведениями.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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