Пьяный мужчина в поисках дочери размахивал топором в московской школе

22:40 19 марта 2018 1

Гражданин грозился всех порубить Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве задержан пьяный мужчина, размахивавший топором в одной из школ. Он пришел в учебное заведение и спрашивал, где его дочь.

Когда ему сказали, что девочка уже ушла из школы, мужчина стал грозить разрубить всех, сообщает РЕН-ТВ. Информацию об инциденте уже подтвердили в московской полиции. Дебошир задержан, силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

Как писало «URA.RU», ранее Росгвардия ужесточила требования к охране школ после нападений в Перми и Бурятии. Она предложила ввести новые требования к охранным предприятиям, заключающим контракты с учебными заведениями.