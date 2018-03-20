В Курганской области полностью восстановили энергоснабжение

Специалисты СУЭНКО устранили последствия стихии на сетях меньше чем за сутки. К 19 часам понедельника в домах зауральцев было полностью восстановлено электроснабжение.
Отключения электроэнергии в Зауралье, вызванные порывистым ветром и снегопадом, начались в ночь на 19 марта. Большая часть пришлась на Шатровский, Каргапольский и Белозерский районы. Частично обесточены были дома в Далматовском, Шадринском, Лебяжьевском, Притобольном, Щучанском, Шумихинском и Кетовском районах области.
Восстановлением энергоснабжения занималась 81 аварийно-восстановительная бригада СУЭНКО (238 человек), также было задействовано 89 единиц техники. В поселке Светлый Дол Белозерского района школу и котельную подключили к питанию от передвижного дизель-генератора компании. Сейчас бригады СУЭНКО дежурят в штатном режиме.