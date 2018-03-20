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Главные новости Курганской области
10:33  20 марта 2018 0

В Курганской области полностью восстановили энергоснабжение

К вечеру понедельника электроснабжение в регионе было восстановленоФото: pixabay.com

Специалисты СУЭНКО устранили последствия стихии на сетях меньше чем за сутки. К 19 часам понедельника в домах зауральцев было полностью восстановлено электроснабжение.

Отключения электроэнергии в Зауралье, вызванные порывистым ветром и снегопадом, начались в ночь на 19 марта. Большая часть пришлась на Шатровский, Каргапольский и Белозерский районы. Частично обесточены были дома в Далматовском, Шадринском, Лебяжьевском, Притобольном, Щучанском, Шумихинском и Кетовском районах области.

Восстановлением энергоснабжения занималась 81 аварийно-восстановительная бригада СУЭНКО (238 человек), также было задействовано 89 единиц техники. В поселке Светлый Дол Белозерского района школу и котельную подключили к питанию от передвижного дизель-генератора компании. Сейчас бригады СУЭНКО дежурят в штатном режиме.

Софья Стеклова
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