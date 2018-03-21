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21 марта 2018
Главные новости Москвы
14:11  21 марта 2018 0

Maybach депутата Слуцкого заметили на «выделенке». ВИДЕО

Автомобиль политика на полосе для общественного транспорта видели дваждыTelegram, скриншот видеозаписи

В Москве Maybach главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого заметили на полосе, выделенной для движения общественного транспорта. Автомобиль политика на не предназначенной для личного транспорта полосе видели дважды.

«Иномарку с номером С700МР77 сняли на „выделенке“ Кутузовского проспекта утром 20 марта. Леонид Эдуардович, по всей видимости, опаздывал на госдумскую комиссию по этике и решил объехать пробку», — написали в telegram-канале Mash. На следующий день, 21 марта, Maybach Слуцкого также видели на выделенной полосе. Движение депутатского автомобиля по полосе, предназначенной для общественного транспорта, попало в объектив видеокамеры.

Ранее комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела заявления журналисток, которые пожаловались на Леонида Слуцкого. Они обвиняли его в сексуальных домогательствах, напоминает «Национальная служба новостей». Обсуждение вопроса будет приходить в закрытом режиме.

Иван Шестак
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