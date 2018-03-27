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27 марта 2018
26 марта 2018
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24 марта 2018
14:21  27 марта 2018 1

На Южном Урале автоинспектор покалечил женщину-водителя

Открытие мемориальной доски первому прокурору Курганской области. Курган, мигалки, дпс, гибдд
Автоинспектор покалечил женщину, подозревая ее в употреблении алкоголя (фото архивное)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудник ГИБДД по Челябинской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, автоинспектор, будучи при исполнении служебных обязанностей, с силой толкнул женщину, водителя автомобиля, и та ударилась головой о мостовую, получив сотрясение мозга.

Инцидент произошел 17 февраля на территории Златоуста. Автоинспектор остановил машину, заподозрив, что 33-летняя женщина-водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В разговоре с ней сотрудник ГИБДД грубо толкнул даму. Женщина была госпитализирована.

В расследовании инцидента участвовали сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД по региону. Полицейский уже отстранен от исполнения служебных обязанностей. «В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а к его руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона.

Альбина Золотухина
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