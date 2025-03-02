Стекольный завод в Челябинской области ищет кадры на зарплату в 200 тысяч рублей

В Коркино (Челябинская область) на стекольное производство требуется замдиректора с зарплатой от 200 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», иногородние смогут рассчитывать на корпоративное жилье.
«Заместителю директора стекольного производства в городе Коркино предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. Завод производит тару из стекла под пищевую продукцию», — пояснили URA.RU на предприятии.
Обязанности обычны для руководителя. Необходимо контролировать все подразделения на производстве, участвовать в стратегическом и оперативном планировании, решать вопросы по общему руководству предприятия. Также предприятию нужен главбух с доходами от 180 тысяч рублей.
В Челябинске сварщику четвертого разряда предложили заработок от 120 тысяч рублей. Работать предстоит по 12 часов в сутки с графиком два дня через два. Другой рабочий у крупнейшего железнодорожного перевозчика сможет зарабатывать до 105 тысяч рублей. Осмотрщику вагонов предстоит заниматься их техническим обслуживанием. При маневровых и погрузочно-разгрузочных работах потребуется обеспечивать их сохранность. Согласно объявлению, при приеме на работу начисляется единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, возможна компенсация найма жилья до 70%, а также есть гарантированное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей при трудоустройстве. Последнее условие потребует наличия свидетельства о присвоении рабочей профессии.
Среди других топовых по зарплате вакансий в регионе аналитики отметили позицию офтальмолога в челябинской горбольнице № 9. Специалисту пообещали платить до 104 тысяч рублей. Наладчику роботов на челябинском заводе предложили доход от 100 тысяч. Специалист будет программировать роботизированные комплексы для сварки. Еще одной завидной вакансией стала работа бренд-менеджера, которого ищет производитель техники. Работодателю необходимо, чтобы специалист занялся разработкой и реализация стратегии продвижения бренда на рынке, анализом рынка и конкурентов, управлением ассортиментом продукции и другими обязанностями.
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