02 марта 2025

В Челябинске завоют сирены

В Челябинске 5 марта пройдет тренировка систем оповещения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске 5 марта проверят работу систем оповещения
В Челябинске 5 марта проверят работу систем оповещения Фото:

В Челябинске 5 марта будет проведена проверка работ систем оповещения. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов сообщил, что в городе кратковременно включат сигнальные сирены.

«Звук сирены означает сигнал „Внимание всем“. После него необходимо включить телевизор или радио и прослушать сообщение», — уточнил Астахов.

Мэр города Алексей Лошкин отметил, что необходимо донести до каждого челябинца понимание, для чего проходят эти тренировки. Он указал, что все жители должны быть оповещены о предстоящей проверке.

Проверка работы систем оповещения проводится регулярно. Так, в Челябинской области проверка сирен была минувшей осенью. Как сообщали в пресс-службе правительства региона, тестирование систем оповещения проходило с 10 до 14 часов.

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В Челябинске 5 марта будет проведена проверка работ систем оповещения. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов сообщил, что в городе кратковременно включат сигнальные сирены. «Звук сирены означает сигнал „Внимание всем“. После него необходимо включить телевизор или радио и прослушать сообщение», — уточнил Астахов. Мэр города Алексей Лошкин отметил, что необходимо донести до каждого челябинца понимание, для чего проходят эти тренировки. Он указал, что все жители должны быть оповещены о предстоящей проверке. Проверка работы систем оповещения проводится регулярно. Так, в Челябинской области проверка сирен была минувшей осенью. Как сообщали в пресс-службе правительства региона, тестирование систем оповещения проходило с 10 до 14 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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