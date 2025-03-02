В Челябинске завоют сирены

В Челябинске 5 марта будет проведена проверка работ систем оповещения. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов сообщил, что в городе кратковременно включат сигнальные сирены.
«Звук сирены означает сигнал „Внимание всем“. После него необходимо включить телевизор или радио и прослушать сообщение», — уточнил Астахов.
Мэр города Алексей Лошкин отметил, что необходимо донести до каждого челябинца понимание, для чего проходят эти тренировки. Он указал, что все жители должны быть оповещены о предстоящей проверке.
Проверка работы систем оповещения проводится регулярно. Так, в Челябинской области проверка сирен была минувшей осенью. Как сообщали в пресс-службе правительства региона, тестирование систем оповещения проходило с 10 до 14 часов.
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