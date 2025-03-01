В Челябинске в районе АМЗ ищут покупателя на ресторан с 22 посадочными местами. Продавец оценил бизнес вместе с арендованным помещением в пять миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Камepный peстoрaн в Советском районе на улице Кузнецова. 22 посадочных места, запущен в прошлом году. Продаю полностью оснащенное, действующее заведение с новым ремонтом, мощностями и современным оборудованием. Долгосрочный договор аренды на пять лет», — сообщается на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что бизнес застрахован. При этом с реaльным покупателем готовы обсудить цену, варианты оплаты и обмен. Также сообщается, что ресторан не требует дополнительных вложений, а при желании количество посадочных мест можно увеличить за счет летнего формата.
Как сообщало URA.RU ранее, ресторан за 20 млн рублей выставили на продажу в селе Миасском Красноармейского района. Площадь заведения с двумя залами на 120 и 18 посадочных мест составляет 360 квадратных метров.
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