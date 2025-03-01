В Челябинске отдают камерный ресторан за пять миллионов рублей. Скрин

В Челябинске на АМЗ продают ресторан с 22 посадочными местами за 5 млн рублей

02 марта 2025 в 01:32 Размер текста - 17 +

Ресторан начал работать в 2024 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске в районе АМЗ ищут покупателя на ресторан с 22 посадочными местами. Продавец оценил бизнес вместе с арендованным помещением в пять миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Камepный peстoрaн в Советском районе на улице Кузнецова. 22 посадочных места, запущен в прошлом году. Продаю полностью оснащенное, действующее заведение с новым ремонтом, мощностями и современным оборудованием. Долгосрочный договор аренды на пять лет», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что бизнес застрахован. При этом с реaльным покупателем готовы обсудить цену, варианты оплаты и обмен. Также сообщается, что ресторан не требует дополнительных вложений, а при желании количество посадочных мест можно увеличить за счет летнего формата. Как сообщало URA.RU ранее, ресторан за 20 млн рублей выставили на продажу в селе Миасском Красноармейского района. Площадь заведения с двумя залами на 120 и 18 посадочных мест составляет 360 квадратных метров. Ресторан находится рядом с ЖК Ярославский в Челябинске Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/deystvuyuschiy_restoran_v_ekslyuzivnoy_lokatsii_4647457894 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в районе АМЗ ищут покупателя на ресторан с 22 посадочными местами. Продавец оценил бизнес вместе с арендованным помещением в пять миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Камepный peстoрaн в Советском районе на улице Кузнецова. 22 посадочных места, запущен в прошлом году. Продаю полностью оснащенное, действующее заведение с новым ремонтом, мощностями и современным оборудованием. Долгосрочный договор аренды на пять лет», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что бизнес застрахован. При этом с реaльным покупателем готовы обсудить цену, варианты оплаты и обмен. Также сообщается, что ресторан не требует дополнительных вложений, а при желании количество посадочных мест можно увеличить за счет летнего формата. Как сообщало URA.RU ранее, ресторан за 20 млн рублей выставили на продажу в селе Миасском Красноармейского района. Площадь заведения с двумя залами на 120 и 18 посадочных мест составляет 360 квадратных метров.