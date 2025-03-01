Жена челябинского губернатора дала напутствия молодым дзюдоистам страны

В Челябинске стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженного тренера и строителя РФ Юрия Федорова. На их открытии спортсменов приветствовала супруга челябинского губернатора и глава попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер.
«Соревнования по дзюдо — важная для нас традиция, которую мы будем поддерживать. Сегодня в Челябинск приехали 545 участников из 45 регионов нашей страны, а также из Белоруссии. Им предстоит бороться за звание лучшего из лучших и я желаю всем честной борьбы», — приводит слова Ирины Текслер областная газета «Губерния».
Отмечается, что честь региона на татами будут представлять 80 дзюдоистов, из них 26 девушек. Среди спортсменов разыграют первое, второе и два третьих места в различных весовых категориях.
Напомним, что попечительский совет Федерации дзюдо области Ирина Текслер возглавила в 2021 году. Она ведет активную общественную деятельность, сопровождает многие социальных проекты.
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