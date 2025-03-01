01 марта 2025
28 февраля 2025

Жена челябинского губернатора дала напутствия молодым дзюдоистам страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер пожелала спортсменам победы в соревнованиях
Ирина Текслер пожелала спортсменам победы в соревнованиях Фото:

В Челябинске стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженного тренера и строителя РФ Юрия Федорова. На их открытии спортсменов приветствовала супруга челябинского губернатора и глава попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер.

«Соревнования по дзюдо — важная для нас традиция, которую мы будем поддерживать. Сегодня в Челябинск приехали 545 участников из 45 регионов нашей страны, а также из Белоруссии. Им предстоит бороться за звание лучшего из лучших и я желаю всем честной борьбы», — приводит слова Ирины Текслер областная газета «Губерния». 

Отмечается, что честь региона на татами будут представлять 80 дзюдоистов, из них 26 девушек. Среди спортсменов разыграют первое, второе и два третьих места в различных весовых категориях.

Напомним, что попечительский совет Федерации дзюдо области Ирина Текслер возглавила в 2021 году. Она ведет активную общественную деятельность, сопровождает многие социальных проекты.

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В Челябинске стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженного тренера и строителя РФ Юрия Федорова. На их открытии спортсменов приветствовала супруга челябинского губернатора и глава попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер. «Соревнования по дзюдо — важная для нас традиция, которую мы будем поддерживать. Сегодня в Челябинск приехали 545 участников из 45 регионов нашей страны, а также из Белоруссии. Им предстоит бороться за звание лучшего из лучших и я желаю всем честной борьбы», — приводит слова Ирины Текслер областная газета «Губерния».  Отмечается, что честь региона на татами будут представлять 80 дзюдоистов, из них 26 девушек. Среди спортсменов разыграют первое, второе и два третьих места в различных весовых категориях. Напомним, что попечительский совет Федерации дзюдо области Ирина Текслер возглавила в 2021 году. Она ведет активную общественную деятельность, сопровождает многие социальных проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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