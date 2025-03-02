В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу гостиничный комплекс со спа-центром и рестораном. За объект недвижимости хотят выручить 150 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.
«В продаже ресторан, гостиница, банный комплекс и магазин. Все расположено в едином комплексе на 30 сотках земли, которая в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Здание площадью две тысячи квадратных метров находится на ул. Суворова, 136/5 — в километре от городского курорта «Притяжение». Помещения оборудованы необходимой техникой и мебелью. Автор уточнил, что бизнес функционирует.
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