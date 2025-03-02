02 марта 2025
01 марта 2025

В Магнитогорске продают отель с рестораном и спа-салоном за 150 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница с рестораном находится около популярной туристической локации в Магнитогорске
Гостиница с рестораном находится около популярной туристической локации в Магнитогорске Фото:

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу гостиничный комплекс со спа-центром и рестораном. За объект недвижимости хотят выручить 150 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.

«В продаже ресторан, гостиница, банный комплекс и магазин. Все расположено в едином комплексе на 30 сотках земли, которая в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Здание площадью две тысячи квадратных метров находится на ул. Суворова, 136/5 — в километре от городского курорта «Притяжение». Помещения оборудованы необходимой техникой и мебелью. Автор уточнил, что бизнес функционирует.

Гостиничный комплекс оборудован мебелью и техникой
Гостиничный комплекс оборудован мебелью и техникой
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу гостиничный комплекс со спа-центром и рестораном. За объект недвижимости хотят выручить 150 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений. «В продаже ресторан, гостиница, банный комплекс и магазин. Все расположено в едином комплексе на 30 сотках земли, которая в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Здание площадью две тысячи квадратных метров находится на ул. Суворова, 136/5 — в километре от городского курорта «Притяжение». Помещения оборудованы необходимой техникой и мебелью. Автор уточнил, что бизнес функционирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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