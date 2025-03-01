Трагедия произошла вечером накануне в поселке Бреды Челябинской области, где вспыхнул пожар в частном жилом доме на улице Баумана. Во время тушения огнеборцы обнаружили в доме женщину без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь, охвативший площадь 25 квадратных метров. На борьбу с огнем были задействованы девять человек и две единицы спецтехники. К сожалению, спасти человеческую жизнь не удалось. Во время тушения пожара в доме была обнаружена женщина без признаков жизни», — пишет ведомство в своем telegram-канале.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Специалисты МЧС напомнили жителям основные правила безопасности при использовании печей: растапливая печь, следить за процессом и ни в коем случае не оставляйте ее без присмотра и не допускать перекала печи.
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