01 марта 2025
28 февраля 2025

В Челябинской области пожар унес жизнь женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибывшие на место огнеборцы обнаружили труп хозяйки дома
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили труп хозяйки дома Фото:

Трагедия произошла вечером накануне в поселке Бреды Челябинской области, где вспыхнул пожар в частном жилом доме на улице Баумана. Во время тушения огнеборцы обнаружили в доме женщину без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь, охвативший площадь 25 квадратных метров. На борьбу с огнем были задействованы девять человек и две единицы спецтехники. К сожалению, спасти человеческую жизнь не удалось. Во время тушения пожара в доме была обнаружена женщина без признаков жизни», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Специалисты МЧС напомнили жителям основные правила безопасности при использовании печей: растапливая печь, следить за процессом и ни в коем случае не оставляйте ее без присмотра и не допускать перекала печи.

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Трагедия произошла вечером накануне в поселке Бреды Челябинской области, где вспыхнул пожар в частном жилом доме на улице Баумана. Во время тушения огнеборцы обнаружили в доме женщину без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь, охвативший площадь 25 квадратных метров. На борьбу с огнем были задействованы девять человек и две единицы спецтехники. К сожалению, спасти человеческую жизнь не удалось. Во время тушения пожара в доме была обнаружена женщина без признаков жизни», — пишет ведомство в своем telegram-канале. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Специалисты МЧС напомнили жителям основные правила безопасности при использовании печей: растапливая печь, следить за процессом и ни в коем случае не оставляйте ее без присмотра и не допускать перекала печи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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