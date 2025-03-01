Ночью пьяный 20-летний парень устроил погоню на «Ладе Калина», пытаясь скрыться от полиции. Нарушитель ехал по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Водитель сперва проигнорировал сигнал об остановке, поданный инспектором областного полка ДПС и увеличил скорость. Экипаж принял решение о преследовании. Во время погони правонарушитель выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Когда подоспевшие экипажи ДПС блокировали автомобиль на улице Ворошилова, водитель бросил «Ладу Калину» и попытался сбежать. Полицейские сумели поймать нарушителя.
При допросе выяснилось, что парень не только пьян, но и не имеет прав, а машина ему не принадлежит. Также молодой человек ранее привлекался к ответственности за управление автомобиля в нетрезвом виде. Материалы на челябинца полиция передала в суд для определения наказания. Советский райсуд назначил ему 15 суток административного ареста.
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