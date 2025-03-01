01 марта 2025
28 февраля 2025

Пьяный водитель устроил в Челябинске смертельно опасные гонки от полиции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипаж ДПС принял решение о преследовании подозрительного автомобиля
Экипаж ДПС принял решение о преследовании подозрительного автомобиля Фото:

Ночью пьяный 20-летний парень устроил погоню на «Ладе Калина», пытаясь скрыться от  полиции. Нарушитель ехал по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.  

«Водитель сперва проигнорировал сигнал об остановке, поданный инспектором областного полка ДПС и увеличил скорость. Экипаж принял решение о преследовании. Во время погони правонарушитель выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 

Когда подоспевшие экипажи ДПС блокировали автомобиль на улице Ворошилова, водитель бросил «Ладу Калину» и попытался сбежать. Полицейские сумели поймать нарушителя.

При допросе выяснилось, что парень не только пьян, но и не имеет прав, а машина ему не принадлежит. Также молодой человек ранее привлекался к ответственности за управление автомобиля в нетрезвом виде. Материалы на челябинца полиция передала в суд для определения наказания. Советский райсуд назначил ему 15 суток административного ареста.

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Ночью пьяный 20-летний парень устроил погоню на «Ладе Калина», пытаясь скрыться от  полиции. Нарушитель ехал по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.   «Водитель сперва проигнорировал сигнал об остановке, поданный инспектором областного полка ДПС и увеличил скорость. Экипаж принял решение о преследовании. Во время погони правонарушитель выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.  Когда подоспевшие экипажи ДПС блокировали автомобиль на улице Ворошилова, водитель бросил «Ладу Калину» и попытался сбежать. Полицейские сумели поймать нарушителя. При допросе выяснилось, что парень не только пьян, но и не имеет прав, а машина ему не принадлежит. Также молодой человек ранее привлекался к ответственности за управление автомобиля в нетрезвом виде. Материалы на челябинца полиция передала в суд для определения наказания. Советский райсуд назначил ему 15 суток административного ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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