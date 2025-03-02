Популярная радиостанция перестала вещать в Челябинске

В Челябинске перестала вещать популярная радиостанция «L-Радио». Об этом сообщил директор радиостанции Олег Махалов.
«Друзья, мы переворачиваем яркую страницу в истории холдинга и медиа. И переключаем радиостанцию „L-Радио“ на радиостанцию „Маруся-ФМ“. Это очень непростое решение, но очень логичное», — сказал Махалов.
«L- Радио» в Челябинске теперь доступно на сайте и в приложении. От вещания на частоте 104,9 FM радиостанция отключена.
«L- Радио» начало вещание в Челябинске в 1998 году. В 2006 году в ночь с 13 на 14 мая был убит директор Олег Барабышкин около базы отдыха «Дольче Вита».
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