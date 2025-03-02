02 марта 2025

Популярная радиостанция перестала вещать в Челябинске

«L-Радио» ушла из эфира в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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«L- Радио» в Челябинске теперь доступно на сайте и в приложении
«L- Радио» в Челябинске теперь доступно на сайте и в приложении Фото:

В Челябинске перестала вещать популярная радиостанция «L-Радио». Об этом сообщил директор радиостанции Олег Махалов.

«Друзья, мы переворачиваем яркую страницу в истории холдинга и медиа. И переключаем радиостанцию „L-Радио“ на радиостанцию „Маруся-ФМ“. Это очень непростое решение, но очень логичное», — сказал Махалов.

«L- Радио» в Челябинске теперь доступно на сайте и в приложении. От вещания на частоте 104,9 FM радиостанция отключена.

 «L- Радио» начало вещание в Челябинске в 1998 году. В 2006 году в ночь с 13 на 14 мая был убит директор Олег Барабышкин около базы отдыха «Дольче Вита».

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В Челябинске перестала вещать популярная радиостанция «L-Радио». Об этом сообщил директор радиостанции Олег Махалов. «Друзья, мы переворачиваем яркую страницу в истории холдинга и медиа. И переключаем радиостанцию „L-Радио“ на радиостанцию „Маруся-ФМ“. Это очень непростое решение, но очень логичное», — сказал Махалов. «L- Радио» в Челябинске теперь доступно на сайте и в приложении. От вещания на частоте 104,9 FM радиостанция отключена.  «L- Радио» начало вещание в Челябинске в 1998 году. В 2006 году в ночь с 13 на 14 мая был убит директор Олег Барабышкин около базы отдыха «Дольче Вита».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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