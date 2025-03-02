Магнитогорцев научат правильным действиям при угрозе атаки БПЛА

В Магнитогорске Челябинской области проведут тренировки по действиям работников предприятий при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«С 3 по 27 марта в Магнитогорске пройдет тренировка по действиям работников предприятий при угрозе атаки БПЛА, при воздушной тревоге (ракетной опасности). Управление гражданской защиты населения просит жителей сохранять спокойствие», — сообщила пресс-служба мэрии на официальном сайте.
В тренировке будут задействованы сотрудники структурных подразделений и организационной группы ПАО «ММК», ООО «ОСК», подрядных организаций. К учениям привлекут посетителей, находящихся в момент подачи сигнала на территории подразделений.
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