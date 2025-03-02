02 марта 2025
01 марта 2025

Магнитогорцев научат правильным действиям при угрозе атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения начнутся 3 марта
Учения начнутся 3 марта Фото:

В Магнитогорске Челябинской области проведут тренировки по действиям работников предприятий при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«С 3 по 27 марта в Магнитогорске пройдет тренировка по действиям работников предприятий при угрозе атаки БПЛА, при воздушной тревоге (ракетной опасности). Управление гражданской защиты населения просит жителей сохранять спокойствие», — сообщила пресс-служба мэрии на официальном сайте.

В тренировке будут задействованы сотрудники структурных подразделений и организационной группы ПАО «ММК», ООО «ОСК», подрядных организаций. К учениям привлекут посетителей, находящихся в момент подачи сигнала на территории подразделений.

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В Магнитогорске Челябинской области проведут тренировки по действиям работников предприятий при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «С 3 по 27 марта в Магнитогорске пройдет тренировка по действиям работников предприятий при угрозе атаки БПЛА, при воздушной тревоге (ракетной опасности). Управление гражданской защиты населения просит жителей сохранять спокойствие», — сообщила пресс-служба мэрии на официальном сайте. В тренировке будут задействованы сотрудники структурных подразделений и организационной группы ПАО «ММК», ООО «ОСК», подрядных организаций. К учениям привлекут посетителей, находящихся в момент подачи сигнала на территории подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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