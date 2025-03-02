Челябинцы потеряли страх лишиться работы

Сотрудники челябинских компаний потеряли страх остаться без работы. Как URA.RU заявили в пресс-службе платформы HeadHunter, жителям региона стало комфортно на рынке труда.
«Индекс самочувствия челябинцев при поиске работы сохраняется на рекордно высоких отметках. Показатель складывается из наличия или отсутствия угрозы увольнения на текущем месте работы, сложности поиска работы по специальности, гибкости и возможности снизить зарплатные амбиции», — пояснили URA.RU в офисе HeadHunter.
Чем индекс ближе к единице, тем челябинцам лучше. В регионе индикатор составил 0,18, в целом на Урале — 0,14, средние показатели по России и того ниже.
Середина 2023 года стала точкой поворота для УрФО в целом, когда индекс настроений соискателей стабилизировался на высоких отметках. Этому способствовал кадровый голод, преобладавший в регионе, что, в свою очередь, подняло настроения и уверенность жителей.
Лучше всех настроение у молодых. Самые низкие показатели ожидаемо оказались у людей старше 55 лет. Комфортней остальных себя ощущают работники гостиниц и общепита, розницы, медицины и салонов красоты. Однозначно хуже себя почувствовали программисты и работники культуры.
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