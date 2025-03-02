02 марта 2025

Экс-совладелица национализированного «Арианта» проиграла суд приставам

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Кретовой к ФССП Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Экс-совладелица холдинга «Ариант» Елена Кретова проиграла суд с ФССП. Арбитраж Москвы отказался признать недействительными результаты оценки ее активов. Информация об этом появилась в базе суда.

«В удовлетворении требований Кретовой Е.А. о признании недействительным (незаконным) постановления от 05.12.2024 о принятии результатов оценки — отказать. В удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства от 20.09.2024 №109674/24/98099-ИП — отказать», — говорится в решении суда (есть в распоряжении URA.RU). Впрочем, в течение месяца бизнес-леди может обжаловать его в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Семья основателя «Арианта» Александра Аристова обратилась в арбитражный суд Москвы в конце декабря 2024 года. В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства.

Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха попыталась оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы потребовали признать недействительными постановления приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку.

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Экс-совладелица холдинга «Ариант» Елена Кретова проиграла суд с ФССП. Арбитраж Москвы отказался признать недействительными результаты оценки ее активов. Информация об этом появилась в базе суда. «В удовлетворении требований Кретовой Е.А. о признании недействительным (незаконным) постановления от 05.12.2024 о принятии результатов оценки — отказать. В удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства от 20.09.2024 №109674/24/98099-ИП — отказать», — говорится в решении суда (есть в распоряжении URA.RU). Впрочем, в течение месяца бизнес-леди может обжаловать его в Девятый арбитражный апелляционный суд. Семья основателя «Арианта» Александра Аристова обратилась в арбитражный суд Москвы в конце декабря 2024 года. В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха попыталась оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы потребовали признать недействительными постановления приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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