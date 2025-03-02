Экс-совладелица национализированного «Арианта» проиграла суд приставам

03 марта 2025 в 11:10 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Кретовой к ФССП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Экс-совладелица холдинга «Ариант» Елена Кретова проиграла суд с ФССП. Арбитраж Москвы отказался признать недействительными результаты оценки ее активов. Информация об этом появилась в базе суда. «В удовлетворении требований Кретовой Е.А. о признании недействительным (незаконным) постановления от 05.12.2024 о принятии результатов оценки — отказать. В удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства от 20.09.2024 №109674/24/98099-ИП — отказать», — говорится в решении суда (есть в распоряжении URA.RU). Впрочем, в течение месяца бизнес-леди может обжаловать его в Девятый арбитражный апелляционный суд. Семья основателя «Арианта» Александра Аристова обратилась в арбитражный суд Москвы в конце декабря 2024 года. В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха попыталась оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы потребовали признать недействительными постановления приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-совладелица холдинга «Ариант» Елена Кретова проиграла суд с ФССП. Арбитраж Москвы отказался признать недействительными результаты оценки ее активов. Информация об этом появилась в базе суда. «В удовлетворении требований Кретовой Е.А. о признании недействительным (незаконным) постановления от 05.12.2024 о принятии результатов оценки — отказать. В удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства от 20.09.2024 №109674/24/98099-ИП — отказать», — говорится в решении суда (есть в распоряжении URA.RU). Впрочем, в течение месяца бизнес-леди может обжаловать его в Девятый арбитражный апелляционный суд. Семья основателя «Арианта» Александра Аристова обратилась в арбитражный суд Москвы в конце декабря 2024 года. В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха попыталась оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы потребовали признать недействительными постановления приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку.