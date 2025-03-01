01 марта 2025
28 февраля 2025

Аварийный мост через пруд создает угрозу для челябинских водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Металлоконструкции путепровода требуют срочного ремонта
Металлоконструкции путепровода требуют срочного ремонта Фото:

Аварийный мост через пруд в Кыштыме (Челябинская область), который принадлежит муниципалитету, создает угрозу для водителей. Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к местной администрации с требованием провести на опасном объекте ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

«Муниципалитету принадлежит металлический мост через городской пруд, обеспечивающий транспортную доступность к участкам СНТ „Южный“ для граждан и спецтехники, в том числе пожарной, скорой медицинской помощи. Обследование показало, что техническое состояние моста оценивается как аварийное и требуется его ремонт и усиление конструкций. В этой связи прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к администрации Кыштыма о возложении обязанности провести соответствующие работы», — говорится в заявлении официального telegram-канала надзорного ведомства.

Кыштымский горсуд исковые требования прокурора удовлетворил. Суд установил 12-месячный срок для исполнения судебного постановления. Мэрия Кыштыма пыталась оспорить это решение и подала апелляционную жалобу, но Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

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Аварийный мост через пруд в Кыштыме (Челябинская область), который принадлежит муниципалитету, создает угрозу для водителей. Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к местной администрации с требованием провести на опасном объекте ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. «Муниципалитету принадлежит металлический мост через городской пруд, обеспечивающий транспортную доступность к участкам СНТ „Южный“ для граждан и спецтехники, в том числе пожарной, скорой медицинской помощи. Обследование показало, что техническое состояние моста оценивается как аварийное и требуется его ремонт и усиление конструкций. В этой связи прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к администрации Кыштыма о возложении обязанности провести соответствующие работы», — говорится в заявлении официального telegram-канала надзорного ведомства. Кыштымский горсуд исковые требования прокурора удовлетворил. Суд установил 12-месячный срок для исполнения судебного постановления. Мэрия Кыштыма пыталась оспорить это решение и подала апелляционную жалобу, но Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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