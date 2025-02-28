Почему курорту на челябинском озере Тургояк запретили строить локальную канализацию

В Челябинской области курорту ввели запрет на стройку локальной канализации

28 февраля 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Отели и глэмпинги на озере столкнулись с перспективой остаться без туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курорт «Тургояк Холидэй» под Миассом (Челябинская область) столкнулся с запретом на строительство локальной канализации. Заинтересованные стороны обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой уравнять в правах арендаторов с их коллегами на Увильдах, где такая стройка допускается. Бизнес утонул в стоках Сложилась странная ситуация. Даже если локальные очистные сооружения уже построены, но регулирующие органы их не согласовали, итог один: работу туробъекта надо останавливать. Закрыть турбазу придется надолго: демонтаж займет время. Но и после него запускать бизнес вновь уже бесполезно. Однако чиновники действуют в соответствии с принятыми нормативными актами. «В проекте освоения лесов выявлены замечания. Строительство объектов возможно при условии подключения к централизованной системе водоотведения (канализации). Комиссия считает недопустимым использовать лесной участок по представленному проекту», — отметили члены экспертной комиссии в ответ на заявку «Тургояк Холидэй» о выдаче экспертизы на проект. Если ситуацию оставить, как есть, турбъекты, чтобы наполнить пляжи отдыхающими, вынуждены будут закрыться или найти крупные суммы на подключение к центральной канализации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Документ был направлен в Главное управление лесами Челябинской области, отрицательное заключение выдано в апреле 2024 года. Спор курорта с властями начался раньше: сейчас идут суды, точка в которых не поставлена. Первоначально, в декабре 2020 года, управление выдало положительное заключение экспертизы, на основании которого туробъект и построил канализацию. Однако спустя год Департамент лесного хозяйства по УрФО проверил управление, выявив нарушения. Результатом стала отмена управлением своего же приказа: 14 объектов канализации с баками ведомство сочло теперь уже незаконными постройками. «Действующее положение о памятнике природы Тургояк предусматривает создание объектов для проживания исключительно при условии подключения данных объектов к централизованной системе водоотведения. Централизованная канализация на озере есть только в северной части, в районе отеля „Золотой пляж“ и поселка Тургояк. А туризм более бюджетный активно развивается на других частях озера. В тех, куда подведение системы водоотведения невозможно, так как требует сотни миллионов рублей, перевода категорий земельных участков», — рассказали участники в письме рынка Текслеру. Документ имеется в распоряжении URA.RU. На Увильдах локальные очистные сооружения разрешены, что помогает развивать местный туризм. Турбизнес предложил изменить постановление губернатора, запретившее любые проекты без центральной канализации. Прислушаться к участникам рынка необходимо, уверена начальник Управления координации развития туризма в регионе Анастасия Пронькина. Руководитель сказала URA.RU, что лишь взаимодействие всех сторон поможет туризму развиваться. Развитие туробъектов на Тургояке тормозит запрет возводить локальную канализацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На переходном положении Вопрос со стоками канализации на Тургояке руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков назвал острым. Запреты ограничили предпринимателей вне зависимости от того, добросовестные они или нет. «Сейчас создать новый объект на озере Тургояк с септиком нереально, если он находится на территории охранной зоны памятника природы. В таком случае можно покупать базу и юрлицо с уже действующими септиками», — предложил Безруков. Собеседник URA.RU отметил, что все игроки должны быть в одинаковых условиях. При этом нельзя забывать о контроле за герметичностью септиков и вывозом отходов на миасские очистные сооружения. Вопросы соблюдения экостандартов волнуют также инспектора учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Константина Невинного. Он заметил, что порой бизнес сливает стоки в озеро. Компромисс предложил депутат горсобрания Миасса Павел Логинов. Политик счел разумным введение переходного периода, в течение которого бизнесмены могли бы использовать локальные очистные сооружения. На следующем этапе вопрос предстоит решить окончательно, а после перейти к вопросу финансирования стройки, если будет согласовано возведение централизованной канализации вокруг озера. На встрече в миасской «Точке роста» 28 февраля собрался полный зал заинтересованных участников Фото: читатель URA.RU В споре компании «Тургояк Холидэй» с Главным управлением лесами бизнес-омбудсмен Александр Гончаров встал на сторону предпринимателей. Они, отметил уполномоченный, строили свои объекты на основе разрешительной документации регулятора. Изменение требований к правомерному строительству, когда оно уже завершено, не является основанием для признания построек самовольными. Бизнес-центр «Точка роста» 28 февраля собрал в Миассе организации, которые заинтересованы в развитии побережья Тургояка. Зал был полон, а, значит, проблема носит системный характер и требует принятия общих для всех объектов решений. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу управления лесами. Ответ будет опубликован по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курорт «Тургояк Холидэй» под Миассом (Челябинская область) столкнулся с запретом на строительство локальной канализации. Заинтересованные стороны обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой уравнять в правах арендаторов с их коллегами на Увильдах, где такая стройка допускается. Сложилась странная ситуация. Даже если локальные очистные сооружения уже построены, но регулирующие органы их не согласовали, итог один: работу туробъекта надо останавливать. Закрыть турбазу придется надолго: демонтаж займет время. Но и после него запускать бизнес вновь уже бесполезно. Однако чиновники действуют в соответствии с принятыми нормативными актами. «В проекте освоения лесов выявлены замечания. Строительство объектов возможно при условии подключения к централизованной системе водоотведения (канализации). Комиссия считает недопустимым использовать лесной участок по представленному проекту», — отметили члены экспертной комиссии в ответ на заявку «Тургояк Холидэй» о выдаче экспертизы на проект. Документ был направлен в Главное управление лесами Челябинской области, отрицательное заключение выдано в апреле 2024 года. Спор курорта с властями начался раньше: сейчас идут суды, точка в которых не поставлена. Первоначально, в декабре 2020 года, управление выдало положительное заключение экспертизы, на основании которого туробъект и построил канализацию. Однако спустя год Департамент лесного хозяйства по УрФО проверил управление, выявив нарушения. Результатом стала отмена управлением своего же приказа: 14 объектов канализации с баками ведомство сочло теперь уже незаконными постройками. На Увильдах локальные очистные сооружения разрешены, что помогает развивать местный туризм. Турбизнес предложил изменить постановление губернатора, запретившее любые проекты без центральной канализации. Прислушаться к участникам рынка необходимо, уверена начальник Управления координации развития туризма в регионе Анастасия Пронькина. Руководитель сказала URA.RU, что лишь взаимодействие всех сторон поможет туризму развиваться. Вопрос со стоками канализации на Тургояке руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков назвал острым. Запреты ограничили предпринимателей вне зависимости от того, добросовестные они или нет. Собеседник URA.RU отметил, что все игроки должны быть в одинаковых условиях. При этом нельзя забывать о контроле за герметичностью септиков и вывозом отходов на миасские очистные сооружения. Вопросы соблюдения экостандартов волнуют также инспектора учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Константина Невинного. Он заметил, что порой бизнес сливает стоки в озеро. Компромисс предложил депутат горсобрания Миасса Павел Логинов. Политик счел разумным введение переходного периода, в течение которого бизнесмены могли бы использовать локальные очистные сооружения. На следующем этапе вопрос предстоит решить окончательно, а после перейти к вопросу финансирования стройки, если будет согласовано возведение централизованной канализации вокруг озера. В споре компании «Тургояк Холидэй» с Главным управлением лесами бизнес-омбудсмен Александр Гончаров встал на сторону предпринимателей. Они, отметил уполномоченный, строили свои объекты на основе разрешительной документации регулятора. Изменение требований к правомерному строительству, когда оно уже завершено, не является основанием для признания построек самовольными. Бизнес-центр «Точка роста» 28 февраля собрал в Миассе организации, которые заинтересованы в развитии побережья Тургояка. Зал был полон, а, значит, проблема носит системный характер и требует принятия общих для всех объектов решений. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу управления лесами. Ответ будет опубликован по мере поступления.